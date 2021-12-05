05 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Karadeniz Fırtınası, yenilmezlik serisini 27 maça çıkarırken, 15 haftada 39 puan toplayarak 25 yıllık rekoru tarihe gömdü. Teknik direktör Abdullah Avcı da Adana Demirspor maçıyla birlikte bireysel yenilmezlik rekoru kırarken, kariyerinde ilk kez 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Karadeniz devi Süper Lig'de seviyeyi bambaşka bir noktaya çekti. Bordo-mavililer dün Şenol Güneş Stadı'nda Adana Demirspor'u da mağlup etmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre; ligde çıktığı son 8 karşılaşmadan galip ayrılan Abdullah Avcı ve öğrencileri rekor üzerine rekor kırdılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden

Trabzonspor, dünkü Adana Demirspor mücadesiyle birlikte yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı. 1995-96 sezonundaki rekorunu kırdı. 1978-79 sezonundaki 29 karşılaşmalık en uzun yenilmezlik

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden

'EN'LERİN HOCASI

Trabzonspor 15 hafta itibariyle 39 puana ulaştı. 1995-96 sezonunda bu haftada topladığı 38 puanı sollayarak bir rekorun daha sahibi oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da 2 rekor birden kırdı. Usta çalıştırıcı kariyerinde ilk defa 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden

Başarılı çalıştırıcı, Karadeniz temsilcisinin başında 27 maçtır kaybetmiyor. Avcı böylece Başakşehir'deki rekorunu da tarihin tozlu sayfalarına gönderdi. Trabzonspor'da Avcı ve öğrencilerinin yeni hedefi bu rekorları daha yukarıları taşımak.

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