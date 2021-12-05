TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına durdurulamıyor! Tam 4 rekor birden

'EN'LERİN HOCASI

Trabzonspor 15 hafta itibariyle 39 puana ulaştı. 1995-96 sezonunda bu haftada topladığı 38 puanı sollayarak bir rekorun daha sahibi oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da 2 rekor birden kırdı. Usta çalıştırıcı kariyerinde ilk defa 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.