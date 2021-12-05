05 Aralık 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya Nwakaeme damgası! İlk 15 haftada...

Fırtına’ya Nwakaeme damgası! İlk 15 haftada...
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla namağlup liderliğin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, skor katkısı vermeye devam ediyor. 15. haftada oynanan Adana Demirspor maçını da boş geçmeyen Nijeryalı yıldız, bordo-mavililerin Marek Hamsik ile bulduğu ikinci golde asisti yapan isim oldu. Tecrübeli futbolcu, ilk 15 haftadaki 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımda en çok skor katkısı yapan oyuncu konumunda yer alıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Adana Demirspor engelini de kayıpsız geçen ve yıka yıka yoluna devam eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme fırtınası sert esmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili takımın başarısında başrolü oynayan tecrübeli futbolcu, dünkü galibiyete de damga vurmayı ihmal etmedi. 26. dakikada Dorukhan'ın yerden çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Nwakaeme'nin şutu direğin solundan geri döndü. Topu takip eden yıldız oyuncu bu kez sağa gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0. Nwakaeme 54. dakikada ise ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e adrese teslim bir orta gönderdi. Hamsik de bu servisi geri çevirmedi ve skoru 2-0 yaptı. Adana Demir maçını kolaya çeviren Nijeryalı forvetin, 15. Hafta sonunda takımına katkısı 6 gol, 6 asiste çıktı. Böylece, Süper Lig'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla maçta hem gol atan ve asist yapan oyuncu unvanını aldı. Maç sonrasında oldukça mutlu olan Nwakaeme, "Gol atmamdan çok kazanmamız daha önemliydi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

MUTLULUĞUN RESMİ

Adana Demir maçı sonrası büyük sevinç yaşayan Trabzonlu futbolcular galibiyeti selfi ile ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

MAÇ SONRASI KOLBASTI ŞOV

Karşılaşmanın ardından orta sahada toplanan oyuncular galibiyeti kolbastı ile kutladı. Anthony Nwakaeme kolbastı performansıyla da mest etti. Başarılı futbolcu dansıyla ilgili, "A.Ömür ve Parmak sürekli oynuyor. Ben de onlardan öğrendim" dedi.

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