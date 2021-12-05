05 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Dorukhan parlıyor

Dorukhan parlıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.

Bruno Peres'in yokluğunda sağ bekte müthiş performans gösteren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor mücadelesinde de çok etkiliydi. Akintola karşısında iyi durdu. Rakibine hiç geçit vermedi. Bir de üzerine Nwakaeme'ye asist yaparak maçın en iyilerinden oldu.
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