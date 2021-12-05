05 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! "Öyle bir bütünlük var ki..."

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadele sonrası Trabzonspor - Adana Demirspor maçına köşelerinde yer verdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

REHA KAPSAL - DAHA FAZLASI!

Abdullah Avcı'nın hafta içi taraftarına verdiği mesajın tribünlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Taraftarlar hem hocalarına karşılık verip tribünleri doldurdular hem de yeri geldiğinde temponun yükselip-düşmesine yardımcı oldular. Oyuncuların aktif dinlenme yaptığı anlarda yarattıkları atmosfer ve enerjiyle alınan 3 puana çok doğru bir şekilde katkı verdiler.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Bordo-mavililerde Djaniny kadroda yoktu, Cornelius 8. dakikada sakatlanıp 13'te oyundan çıktı. Bakasetas ve Peres hazır durumda olmadıkları için 11'de başlamadılar. Üstüne üstlük sezon başından beri de sol bek performansı alamıyorlardı. Trabzonspor bu kadar eksikle bile çıktığı Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmesini bildi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

İlk 20 dakika baskı yedikten sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Topa sahip olup rakip yarı alanda sete yerleştiğinde özellikle savunmanın sol kenarında oynayan Denswil, Vitor Hugo'nun yanına girerek iç koridorda yer aldı. Böylece 3'lü savunmaya dönüldüğü gibi Siopis de üçlü orta sahada 8 numara pozisyonunda Denswil'e pas opsiyonu oluşturmak için çizgiye gelip genişlik verdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Trabzonspor'un buradaki pas zincirinden Nwakaeme'ye topu ulaştırmak en önemli hücum organizasyonlarının başında geliyordu. Amaç burada Nwakaeme'yi burada bire bir bırakmak, ona saha içinde konforlu alan yaratmaktı. Bunu çok iyi uygulayan bordo-mavili takım Nwakaeme'nin kalitesiyle problemi çözmeyi, rakip yarı alandaki zekasıyla, yeteneğiyle maçı da onun üzerinden almayı planlıyordu. Bunu da başardı.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Bir de Hamsik'in özellikle Berat ve Siopis'in orta sahayı tuttuğu bölümlerde oyun içindeki boşlukları doğru şekilde bulup oralara hareket etmesi aklını ve farkındalığını çok doğru kullanması hemen etki etti. Nwakaeme ile oynadıkları ikili oyunla da ikinci golü atmasını bildi.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Koita fiziksel olarak hazır değil. Hatta şiddetli koşuları öne doğru yapabilecek hali olmadığı gibi saha içinde çok iyi performans verdiği söylenemez. Koita girdikten sonra bordo-mavililerin 10 kişi oynadığını söylemek yanlış olmaz. Futbolu unutmuş gibi bir hali var.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda eksik oyuncularıyla çıktığı bir maçı daha Nwakaeme, Uğurcan ve Hamsik önderliğinde kazanmasını bildi. Trabzonspor'un oynayanı oynamayanıyla, saha içiyle dışıyla, yaşlısıyla genciyle, yabancı ve yerli oyuncusuyla öyle bir bütünlüğü var ki bir takımdan kesinlikle 'daha fazlası'.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

YUNUS EMRE SEL - ABDULLAH AVCI DOKUNUŞU

Trabzonspor, çok zorlu geçeceği önceden tahmin edilen bir maç oynadı. Bu açıdan bakıldığında tuhaf bir karşılaşmaydı zira maç zor göründü ama aslında kolay geçti. Burada Trabzonspor takımının kolektif oyun zekası ve tekniği, yüksek teknik kalibresi belirleyici oldu.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Eksiklerle başı ağrıyan Trabzonspor'da maçın başında Cornelius'un yaşadığı sakatlık, takımı bir anda elindeki üçüncü hücumcu olan Koita'nın eline bıraktı. Bu noktada Nwakaeme, Hamsik ile beraber oyuna üst düzey akıl katarak maçı Trabzonspor tarafına getirdiler.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Skor avantajına rağmen Adana Demirspor oyunu forse eden taraf gibi gözüktü. Yazının başında belirttiğim gibi sadece gözüktü. Topla oynadılar, pozisyon aradılar ama alan bırakmayan Trabzonspor savunması tarafından hipnotize edilmiş gibi. Burada Abdullah Avcı'nın hakkını bir kez daha teslim etmek gerekiyor. Zira Adana Demirspor oyunun üstün olan tarafı gibi gözükse de Balotelli ve Svensson ile buldukları pozisyon hariç net bir pozisyon üretemediler.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Orta sahadan hızlı çıkıp oyunu kanatlara yayma ve pozisyon üretme çabaları Trabzonspor'un direnç ve konsantrasyonu karşısında eridi gitti. Trabzonsporlu oyuncuların özgüveni ve konsantrasyonu, takım savunmasındaki özverileri kendini hemen her pozisyonda belli etti. Bunun bir Abdullah Avcı dokunuşu olduğunu ta Başakşehir zamanından hatırlıyoruz aslında.

Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! Öyle bir bütünlük var ki...

Şunu artık belirtmenin zamanı geldi de geçiyor, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unun takım olarak sergilediği bütünlük, eksiklere bir bahane olarak sarılmak yerine konsantrasyonu ve fedakarlığı ön plana çıkaran takım ruhu ligin kaderini belirliyor. Devre arası Trabzonspor'un yapacağı hamleler ligin boyunun ne kadar kısalacağının en önemli belirleyicisi olacak. Ortaya koyduğu karakterle ligin kaderini avuçlarına alan Trabzonspor, bundan sonrası için eksiklerini giderip daha güçlü şekilde yoluna devam etmek zorunda… Bu zorunluluk rakiplerinden değil, bu takımın mücadele azmi ve hedefe kilitlenmişliğinden doğuyor…

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