Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını yorumladı! "Öyle bir bütünlük var ki..."

Skor avantajına rağmen Adana Demirspor oyunu forse eden taraf gibi gözüktü. Yazının başında belirttiğim gibi sadece gözüktü. Topla oynadılar, pozisyon aradılar ama alan bırakmayan Trabzonspor savunması tarafından hipnotize edilmiş gibi. Burada Abdullah Avcı'nın hakkını bir kez daha teslim etmek gerekiyor. Zira Adana Demirspor oyunun üstün olan tarafı gibi gözükse de Balotelli ve Svensson ile buldukları pozisyon hariç net bir pozisyon üretemediler.