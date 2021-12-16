2021'in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yapmış olduğu kriterlere göre 2021 yılının en iyi oyuncularını belirledi. Futbolcuların takımlarından buldukları süre ve oynadıkları lige göre belirlenen sıralamadaki ilk 50 sıranın için Süper Lig'den iki isim yer aldı. İşte o liste ve detaylar...
3- Milan Skriniar, Inter
Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.
Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.
Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.
Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...
2- Jan Oblak, Atletico Madrid
3- Manuel Neuer, Bayern Münih
4- Ederson Moraes, Manchester City
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor
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