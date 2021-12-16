16 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

2021'in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yapmış olduğu kriterlere göre 2021 yılının en iyi oyuncularını belirledi. Futbolcuların takımlarından buldukları süre ve oynadıkları lige göre belirlenen sıralamadaki ilk 50 sıranın için Süper Lig'den iki isim yer aldı. İşte o liste ve detaylar...

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

1- David Alaba, Real Madrid

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

2- Ruben Dias, Manchester City

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

3- Milan Skriniar, Inter

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

4- Carlos Casemiro, Real Madrid

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

5- Joshua Kimmich, Real Madrid

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

2- Jan Oblak, Atletico Madrid

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

3- Manuel Neuer, Bayern Münih

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

4- Ederson Moraes, Manchester City

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.

2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor

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