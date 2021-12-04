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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da yönetim idari ve mali yönden ibra edildi

Trabzonspor’da yönetim idari ve mali yönden ibra edildi
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Trabzonspor'da 78. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurul yarın yapılacak seçimle tamamlanacak.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'de olağan genel kurulda 3 yıllık daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu'nun 1335 günlük süresi tamamlandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi.

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