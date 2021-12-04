TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Masouras’a kanca! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da gözler bir yandan da devre arası transfer dönemine çevrildi. Gervinho'nun boşluğunu doldurmak isteyen bordo mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atan Masouras'ı radarına aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı devre arasında 2 kanat oyuncusu istediğini belirtmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da İtalyan basınına verdiği röportajda "Bir Yunan oyuncu daha alacağız. Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. O ismin Olympiakos'ta forma giyen Georgios Masouras olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; scout ekiplerinin izleyip beğendiği 27 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Görüşmeler başladı. Fırıtna satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor. Masouras hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyor. Gol yollarında etkili bir oyuncu.

Georgios Masouras bu sezon en iyi futbolunu Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe'ye karşı oynadı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu Olympiakos'un 3-0 kazandığı maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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