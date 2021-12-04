04 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu!

Trabzon - Adana Demir maçının VAR’ı açıklandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR hakemleri belli oldu. Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16:00'da oynanacak Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı belli oldu.

Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabakanın VAR'ı Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

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