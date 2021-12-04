Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Trabzonspor Adana Demirspor canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer namağlup ünvanını korumak isterken, Adana temsilcisi ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor Adana Demirspor maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ:
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
A. Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli.
AVCI, GÜNEŞ'İN REKORUNA KOŞUYOR
36 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 8 Mart 2021 tarihinden beri yenilgi yüzü görmüyor. 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, bugün oynanacak Adana Demirspor müsabakasından da puan ya da puanlarla ayrılması durumunda, Şenol Güneş'in 1995-96 sezonunda yakaladığı 26 maçlık rekoru kıracak. 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü olduğu dönemde Süper Lig'de 26 maç yenilmeyen Avcı, kendi rekorunu kırmak için de sahaya çıkacak.
13'ÜNCÜ RANDEVU
Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile lider Trabzonspor, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere bugüne dek 12 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan Trabzonspor 7 kez, Adana Demirspor ise 4 kez galibiyetle ayrıldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor oynanan 12 karşılaşmada bugüne kadar 31 kez Adana Demirspor filelerini havalandırırken, Adana ekibi ise Trabzonspor'a karşı 15 gol kaydetti.
En son 2020-21 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımdan Adana Demirspor, penaltılar sonucu sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılmıştı. Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan iki takım, en son 9 Nisan 1995 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti ve müsabaka Trabzonspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetiyor. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu...
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
REKOR MAÇI
Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.
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