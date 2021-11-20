20 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erce Kardeşler idmanda geçit vermiyor

Erce idmanda geçit vermiyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2021

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bu hafta kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler antrenmanlarda müthiş bir performans sergiliyor. Şut çalışmasında 27 yaşındaki eldiven harika kurtarışlar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da Erce Kardeşler'i alkışlayarak ona destek verdiler.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bu hafta kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler antrenmanlarda müthiş bir performans sergiliyor. Şut çalışmasında 27 yaşındaki eldiven harika kurtarışlar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da Erce Kardeşler'i alkışlayarak ona destek verdiler.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan flaş karar! Bakasetas, Hamsik ve Peres... Avcı'dan flaş karar! Bakasetas, Hamsik ve Peres...
Avcı’dan oyuncularına talimat! 10 saniyede... Avcı'dan oyuncularına talimat! "10 saniyede..."
Trabzonspor’un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti! Trabzonspor'un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör