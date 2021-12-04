Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Trabzonspor-Adana Demirspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer namağlup ünvanını korumak isterken, Adana temsilcisi ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor Adana Demirspor maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'İ:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

A. Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor müsabakasını Fırat Aydınus yönetiyor. Fırat Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

REKOR MAÇI

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ