Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Adana Demirspor maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Yorulmadan, çalışmadan olmuyor. Karagümrük maçından sonra taraftarları davet etmiştim, onlar da bizi bugün çok iyi desteklediler, çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber hücum ve savunma yaptılar. Bu şekilde devam edelim. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız." yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, rakibini Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SENE SONUNDA HORONU HEP BİRLİKTE OYNAYACAĞIZ"

"Yorulmadan, çalışmadan olmuyor. Karagümrük maçından sonra taraftarları davet etmiştim, onlar da bizi bugün çok iyi desteklediler, çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber hücum ve savunma yaptılar. Bu şekilde devam edelim. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız."

"DÜŞMEDEN OYNADIK"

"Kazandığımızı kaybetmeye başladık. Hücum hattı çok efektif olan bir ekiple karşılaştık. Savunmayı birlikte yapmaya çalışıyoruz, bugün düşmeden oynadık. Bazı anlar kalecimiz devreye girdi."

"KOITA SAVAŞTI VE ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Cornelius bizim için talihsiz oldu ama Koita bu kadar oynamadan girip, savaştı ve elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyorum, kutluyorum."

"DAHA BİR ŞEY KAZANMADIK"

"Biz daha bir şey kazanmadık, daha çok yolumuz var. Rekorlar kırılıyormuş, bunlar beni ilgilendirmiyor. Daha bir şey kazanmadık."

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