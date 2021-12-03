03 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Süper Lig'in lideri Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Trabzonspor, ligin 15. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımda zorlu mücadelenin hazırlıkları, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamlandı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmana tedavisi devam eden Anders Trondsen'in katılmadığı, Djaniny ile kaleci Erce Kardeşler'in ise takımdan ayrı koşu yaptıkları öğrenildi.

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