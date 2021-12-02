02 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına farkı açtı gidiyor! Tarihte benzeri yok...

Fırtına farkı açtı gidiyor! Tarihte benzeri yok...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan Trabzonspor'da büyük çıkış sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin bu başarısının ardından ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. O istatistikte 1959'dan bu yana bakıldığında 10 puan geriden şampiyon olmuş bir takım yok. Camiada herkes bu farkın motivasyon kaybı oluşturmaması için yoğun çaba sarf ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'de farklı şekilde liderliğini sürdürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer öyle bir puan farkı yakaladı ki takipçileri ile arasına ciddi mesafe koydu. 1959'dan bu yana bakıldığında 10 puan geriden şampiyon olmuş bir takım yok. Camiada herkes bu farkın motivasyon kaybı oluşturmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına şimdiden sezon sonunu düşünmemelerini, maç maç önlerine bakmaları gerektiğini vurguluyor.
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