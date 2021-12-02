Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! "Yunan futbolcu alacağız"
Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Siopis ve Bakasetas'tan çok memnunuz. Bir Yunan daha alacağız" dedi. Bu futbolcunun adı bir süredir bordo-mavililerle anılan Georgios Kryiakopoulos olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dış basına konuştu. Ağaoğlu, İtalyan SporPress24'ten Yunan gazeteci Manos Staramopoulos'a açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri de bordo-mavili takımda gösterdikleri performansla camianın sevgilisi haline gelen Anastasios Bakasetas ile Manolas Siopis oldu.
SOL BEKE ALINACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isim vermeden "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" sözlerindeki ismi de gazeteci Manos Staramopoulos açıkladı. Hedefteki ismin Sassuolo'da oynayan Georgios Kyriakopoulos olduğu belirtildi.
25 yaşındaki sol bek geçen sezonun devre arasında Asteras Tripoli'den İtalyan ekibine transfer olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfer değeri 4.5 milyon euro. Ancak Fırtına'nın daha düşük bir rakamla masaya oturması bekleniyor.
AVCI İŞARET ETMİŞTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta yönetimle yaptığı toplantıda devre arasında takviye istediği bölgeleri açıklamıştı. Usta hoca "1 sol bek, 2 de kanat oyuncusu istiyorum" demişti. O sol bekin Georgios Kyriakopoulos olduğu ortaya çıktı. (Fotomaç)
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