02 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! "Yunan futbolcu alacağız"

Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Siopis ve Bakasetas'tan çok memnunuz. Bir Yunan daha alacağız" dedi. Bu futbolcunun adı bir süredir bordo-mavililerle anılan Georgios Kryiakopoulos olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! Yunan futbolcu alacağız
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, dış basına konuştu. Ağaoğlu, İtalyan SporPress24'ten Yunan gazeteci Manos Staramopoulos'a açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri de bordo-mavili takımda gösterdikleri performansla camianın sevgilisi haline gelen Anastasios Bakasetas ile Manolas Siopis oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! Yunan futbolcu alacağız

Ağaoğlu, "Şanslıyız çünkü Bakasetas ve Siopis gibi iki harika oyuncuya sahibiz. Bizim için çok önemli futbolcular. Muhtemelen üçüncü bir Yunan oyuncu daha alacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! Yunan futbolcu alacağız

SOL BEKE ALINACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isim vermeden "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" sözlerindeki ismi de gazeteci Manos Staramopoulos açıkladı. Hedefteki ismin Sassuolo'da oynayan Georgios Kyriakopoulos olduğu belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! Yunan futbolcu alacağız

25 yaşındaki sol bek geçen sezonun devre arasında Asteras Tripoli'den İtalyan ekibine transfer olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfer değeri 4.5 milyon euro. Ancak Fırtına'nın daha düşük bir rakamla masaya oturması bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! Yunan futbolcu alacağız

AVCI İŞARET ETMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta yönetimle yaptığı toplantıda devre arasında takviye istediği bölgeleri açıklamıştı. Usta hoca "1 sol bek, 2 de kanat oyuncusu istiyorum" demişti. O sol bekin Georgios Kyriakopoulos olduğu ortaya çıktı. (Fotomaç)

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