TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...

Fotomaç'ın derlediği habere göre 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Fırtına'ya önerildi. Scout ekibinin onayından geçen isim teknik direktör Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Avcı'nın da kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından Goulart ismine "Hayır" demediği öğrenildi. Trabzonspor'da yönetim bonservis bedeli bulunmayan oyuncu için ön görüşmeleri sürdürüyor.