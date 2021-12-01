03 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...

Süper Lig'de geride kalan 14 haftanın ardından namağlup lider olan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililere bu doğrultuya göre menajerler Ricardo Goulart'ı önerdi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Bordo-Mavililer Gervinho'nun sakatlığı sonrası sezonu kapatmasının ardından gözünü transfere çevirmişti. Yurt içi ve dışından birçok isim gündeme gelirken menajerlerden Ricardo Goulart teklifi geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...

Fotomaç'ın derlediği habere göre 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Fırtına'ya önerildi. Scout ekibinin onayından geçen isim teknik direktör Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Avcı'nın da kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından Goulart ismine "Hayır" demediği öğrenildi. Trabzonspor'da yönetim bonservis bedeli bulunmayan oyuncu için ön görüşmeleri sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...

AVRUPA KARİYERİ BULUNMUYOR

Karadeniz temsilcisi son olarak Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalıyı incelemeye devam edecek. Goulart'ın eski maçları izleniyor. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’ya sambacı yıldız! Ricardo Goulart...

Brezilya'da Santo Andre'de yetiştikten sonra İnternacional, Coimbra, Goias ve Cruzeiro formaları giyen hücum oyuncusu ardından Avrupa'yı pas geçip Çin'e transfer olmuştu. Kariyerinde hiç Avrupa'da forma giymemiş olması sebebiyle uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı detaylı olarak masaya yatırılmış durumda.

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