TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın milli gururu! 3 ismin performansı...

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Giriş Tarihi: 18.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın, Karadağ'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Trabzonspor'un yıldız isimleri Uğurcan Çakır, ön liberosu Berat Özdemir ve hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür mücadelede oldukça başarılı bir performans sergiledi. (TS spor haberleri)

Türkiye, ay-yıldızlıların Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off vizesi almasıyla büyük sevinç yaşarken bu başarıda Trabzonsporlu oyuncuların önemli pay sahibi olması da camiayı ayrıca mutlu etti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz temsilcisinin kalecisi Uğurcan Çakır, ön liberosu Berat Özdemir ve hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, kritik randevuda ilk 11'de sahaya çıktılar. Üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiler.

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