Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonun gerisinde kaldı! Trabzonspor ise...

FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDE

Bu sezon 14 maç sonunda 24 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 3. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler bu sezon dördüncü sırada. Geçen sezona göre en fazla kayıp yaşayanlar ise Kasımpaşa (-8) ve Çaykur Rizespor (-8)... Geçtiğimiz sezon 18'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bu sezon ise sadece 10'ar puan topladı.

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