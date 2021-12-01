Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonun gerisinde kaldı! Trabzonspor ise...
Üç büyüklerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezonun 14. haftasında yakaladıkları performansların gerisinde kaldı. 36 puanla lider durumda olan Trabzonspor ise geçen yıla göre 16 puan fazla topladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de geçen sezonun bu haftasına göre puan ve sıralama karşılaştırmasına baktığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Akşam'ın haberine göre, 36 puanla lider olan Trabzonspor, geçen sezona göre tam +16 puan toplamış durumda. Bordo-Mavili takım, geçtiğimiz sezon 14. haftayı 9. sırada bitirdi. Trabzonspor dışında performansını yukarı çıkaran takımlar Konyaspor (+8), Başakşehir (+7), Kayserispor (+6), Hatayspor (+5), Fatih Karagümrük (+2) ve Antalyaspor (+1).
GALATASARAY -4
Bu sezon 22 puan toplayan G.Saray, geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde... Geçen sezon 14. haftada 2. sırada olan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 8. sırada yer alıyor
FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDE
Bu sezon 14 maç sonunda 24 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 3. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler bu sezon dördüncü sırada. Geçen sezona göre en fazla kayıp yaşayanlar ise Kasımpaşa (-8) ve Çaykur Rizespor (-8)... Geçtiğimiz sezon 18'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa bu sezon ise sadece 10'ar puan topladı.
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