28 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Karagümrük - Trabzonspor maçı öncesi gergin anlar

Karagümrük - Trabzonspor maçı öncesi gerginlik
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar... (TS spor haberi)

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük lider Trabzonspor'u konuk ederken ev sahibi takımın taraftarlarıyla bordo mavili taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre; Karagümrüklü taraftarlar tribünde bordo mavili taraftarların yer aldığını iddia ederek tepki gösterdi.

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