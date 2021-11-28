28 Kasım 2021, Pazar
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür ilk peşinde!
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında Trabzonspor adına gol kaydeden Abdülkadir Ömür, Fatih Karagümrük deplasmanında da gol atıp serisini sürdürmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu, Karagümrük ağlarını sarsması durumunda ilk kez 3 maç üst üste gol atmış olacak. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un formda futbolcusu Abdülkadir Ömür bir ilkin peşinde. Hem bordo-mavili formayla hem de Milli Takım'da müthiş maçlar çıkaran 22 yaşındaki yıldız kariyerinde ilk defa üst üste 3 karşılaşmada gol atmaya çok yakın. Fotomaç'ın haberine göre; Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de son 2 haftada Beşiktaş ve Gaziantepspor ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bugün Karagümrük deplasmanında İstanbul temsilcisini de boş geçmezse bireysel rekorunu kıracak. Genç yıldız böylece ilk defa üst üste 3 mücadelede gol atma sevinci yaşayacak.
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