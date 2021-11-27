TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya transfer müjdesi! Cristian Tello...
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor temaslarını hızlandırdı. Bordo-mavililer sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Cristian Tello ile ilgilenirken, İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.
Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.
Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Real Betis'in Trabzonspor'un teklifini reddetiği haberleri iddia edilmişti.
fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Tello'nun yeni durağının Trabzonspor olabileceği iddia edildi.
Trabzonspor'un yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Real Betis'in ise 2 - 2,5 milyon Euro talep ettiği fakat aradaki fiyat farkının çözülemeyecek bir fark olmadığına vurgu yapıldı.
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