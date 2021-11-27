27 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor temaslarını hızlandırdı. Bordo-mavililer sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Cristian Tello ile ilgilenirken, İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

Geçtiğimiz günlerde Real Betis'in Trabzonspor'un teklifini reddetiği haberleri iddia edilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Tello'nun yeni durağının Trabzonspor olabileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transfer müjdesi! Cristian Tello...

Trabzonspor'un yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Real Betis'in ise 2 - 2,5 milyon Euro talep ettiği fakat aradaki fiyat farkının çözülemeyecek bir fark olmadığına vurgu yapıldı.

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