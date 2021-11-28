28 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Karagümrük Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Her şeyi doğru yaptık

Avcı’dan galibiyet yorumu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Rakibin farklı organizasyonları var, lige göre çok farklı oynayan, farklı ezberi olan bir ekip. Hafta içi neyi çalıştıysak, çalıştıysam oyuncularım bana olumlu cevap verdi. Oyuncularım her şeyi doğru yaptı. Çalıştığımızı sahada gördüğüm için çok mutlu oluyorum." dedi.

Trabzonspor Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Karagümrük beni futbolcu olarak piyasaya süren bir takım. Aşina olduğum bir camia. Olimpiyat Stadı, yıllarca görev aldığım bir yer. Rakibin farklı organizasyonları var, lige göre çok farklı oynayan, farklı ezberi olan bir ekip. Hafta içi neyi çalıştıysak, çalıştıysam oyuncularım bana olumlu cevap verdi. Oyuncularım her şeyi doğru yaptı. Çalıştığımızı sahada gördüğüm için çok mutlu oluyorum.
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