16 Kasım 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fotomaç'ın haberine göre, Bordo-mavililer, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi için görüşmeleri hızlandırdı. Fırtına'da yönetim, 29 yaşındaki sol bek için Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi.
Kırmızı- beyazlılar, Uğur için taleplerini sıraladı. Yiğido, Çiftçi karşılığında 2 milyon euro artı + 2 futbolcu istedi. Son kararı Abdullah Avcı verecek.
Tarafların anlaşma konusunda önemli aşama kaydettikleri öne sürüldü. Uğur'un da transfer için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.
Trabzonspor Uğur Çiftçi için teklifini yaptı! Sivasspor'un isteği...
Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, Sivassporlu Uğur Çiftçi için temaslarını sıklaştırdı. Bordo mavililer, kırmızı beyazlı ekip ile yaptığı transfer görüşmesinde önemli aşama kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de 12 haftanın sonunda en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'un tam 7 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Bordo-mavililer, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi için görüşmeleri hızlandırdı. Fırtına'da yönetim, 29 yaşındaki sol bek için Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi.
Kırmızı- beyazlılar, Uğur için taleplerini sıraladı. Yiğido, Çiftçi karşılığında 2 milyon euro artı + 2 futbolcu istedi. Son kararı Abdullah Avcı verecek.
Tarafların anlaşma konusunda önemli aşama kaydettikleri öne sürüldü. Uğur'un da transfer için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...