16 Kasım 2021, Salı

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Trabzonspor Uğur Çiftçi için teklifini yaptı! Sivasspor'un isteği...

Pazarlıklar sıklaştı! Fırtına teklifini yaptı
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, Sivassporlu Uğur Çiftçi için temaslarını sıklaştırdı. Bordo mavililer, kırmızı beyazlı ekip ile yaptığı transfer görüşmesinde önemli aşama kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de 12 haftanın sonunda en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'un tam 7 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Bordo-mavililer, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi için görüşmeleri hızlandırdı. Fırtına'da yönetim, 29 yaşındaki sol bek için Sivasspor yöneticileriyle bir araya geldi.

Kırmızı- beyazlılar, Uğur için taleplerini sıraladı. Yiğido, Çiftçi karşılığında 2 milyon euro artı + 2 futbolcu istedi. Son kararı Abdullah Avcı verecek.

Tarafların anlaşma konusunda önemli aşama kaydettikleri öne sürüldü. Uğur'un da transfer için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.
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