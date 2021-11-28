TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Çapraz bağlarının kopması sonrası sezonu kapatan Gervinho'nun yerine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli yıldız Luis Nani'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani, Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Başarılı performansıyla lige damga vuran Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i hücum hattında zor duruma soktu. Trabzonspor tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.
FİZİKSEL OLARAK FORMDA
Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.
NANI TRABZONSPOR'UN RADARINA GİRDİ
Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.
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