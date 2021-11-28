28 Kasım 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Çapraz bağlarının kopması sonrası sezonu kapatan Gervinho'nun yerine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli yıldız Luis Nani'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten yıldız futbolcu Luis Nani, Orlando'dan ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Trabzonspor harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Bordo-Mavili ekip, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...

Başarılı performansıyla lige damga vuran Trabzonspor, devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i hücum hattında zor duruma soktu. Trabzonspor tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...

FİZİKSEL OLARAK FORMDA

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışıyor. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan bomba transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Luis Nani...

NANI TRABZONSPOR'UN RADARINA GİRDİ

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.

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