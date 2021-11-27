İşte Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum!
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İşte zorlu karşılaşma öncesinde Fırtına'da son durum...
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Ecre Kardeşler'in sakatlığı sürüyor. Takımla çalışmalara dün başlayan Bakasetas ve Koita'nın ise kadroda yer alıp almaması bugünkü çalışmadan sonra netleşecek.
Geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik'in ise forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.
Bugün öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavililer, saat 16.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.
LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
HAFTAYA 6. SIRADA GİRDİ
Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.
Ligde namağlup lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi ise 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan elde etti.
FATİH KARAGÜMRÜK'TE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
İstanbul ekibinde 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.
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