TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un istediği Andriy Yarmolenko'ya Genoa talip oldu!

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavililer Gervinho'nun sakatlığının ardından transfer listesine West Ham United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Andriy Yarmolenko'yu eklemişti. İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcu için İtalya Ligi takımlarından Genoa devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Ukraynalı yıldız Yarmolenko gelmişti.

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Ocak ayı transfer döneminde Andriy Yarmolenko'yu renklerine bağlayabileceği aktarıldı.

Haberde, yeni teknik direktör Andriy Shevchenko'nun da isteğiyle Yarmolenko transferi resmileştirmek istediği kaydedildi.

West Ham ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek Ukraynalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 14 maçta bir kez fileleri sarstı.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Genoa'da teknik direktörlüğe geçtiğimiz haftalarda getirilen Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nda da Yarmolenko ile birlikte görev yaptı.

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