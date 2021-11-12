18 yaşındaki genç futbolcu Göknur Güleryüz, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıklayan Güleryüz, terchini bordo mavililerden yana kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Hatay'da Tavlaspor'da forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Göknur Güleryüz, Trabzonspor'a transfer oldu. Hatay'ın Defne ilçesinde doğup büyüyen kaleci Göknur, aynı zamanda Azerbaycan Milli Takımının da formasını giyiyor.

61 saatin haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıklayan Güleryüz, terchini Trabzonspor'dan yana kullandı.

Lisansı çıkarılan genç kaleci, Trabzonspor ile çalışmalarına başladı.

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