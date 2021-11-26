TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Doğuhan Şimşir atağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de namağlup zirvede bulunan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavililer, FC Midtjylland'da forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğuhan Şimşir'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Namağlup lider Trabzonspor, devre ara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; bordo mavililerin hedefindeki isimlerden birinin de FC Midtjylland'da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki sol kanat UEFA Gençler Ligi 2. Turunda Trabzon-Midtjylland eşleşmesindeki futboluyla herkesi hayran bıraktı. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

5 GOL ATARAK ŞOV YAPTI

Doğukan, bu yıl özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan, Trabzonspor U19 Takımı'na da 1 gol attı.

DOĞUHAN ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

19 Haziran 2002'de Danimarka'da dünyaya gelen Türk asıllı futbolcu FC Midtjylland'da oynuyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak da forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Danimarka'da HB Köge Altyapısından yetişen genç yetenek 2017'de FC Midtjylland'ın altyapısına katıldı. Burada alt kategorilerde forma giyen Doğuhan Aral, 2021 yılında A takıma yükseldi.

Bu yıl özellikle Uefa Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan Aral, Trabzonspor U19 takımına da 1 gol attı.

Performansıyla Danimarka Milli Takımı'nın alt kategorilerine de sürekli çağrılan futbolcu, U16'da 9 maç (3 gol), U17'de 9 maç (2 gol), U18'de 2 maç ve U19'da 1 maçta şans buldu.

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