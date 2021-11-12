12 Kasım 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor!

Trabzonspor’da Gaziantep FK mesaisi!
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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