TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

Süper Lig'in 13. haftasının sonunda en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'a 7'şer, ezeli rakipleri; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 ve Beşiktaş'a 13 puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu başarıda teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 33 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, geldiğin günden bu yana takıma sihirli derneği ile dokundu.