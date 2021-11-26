TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda topladığı 33 puanla namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'da 10 Kasım 2020 tarihinde göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 1 yıl içerisinde bordo-mavili takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 380 günlük sürede birçok rekoru kırarak lider olurken, inanılmaz istatistiklere imza attı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasının sonunda en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'a 7'şer, ezeli rakipleri; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 ve Beşiktaş'a 13 puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu başarıda teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 33 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, geldiğin günden bu yana takıma sihirli derneği ile dokundu.
10 Kasım 2020'de göreve gelen ve 2020-21'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan tecrübeli hoca, Karadeniz devini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralmıştı. Fırtına Avcı ile sezonu ise 71 puanla 4. tamamladı ve Konferans Ligi'ne katıldı.
17'NCİLİKTEN 4'ÜNCÜLÜĞE YÜKSELTTİ
Trabzonspor, söz konusu sezonda Avcı yönetiminde çıktığı 32 lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 13 hafta sonunda topladığı 33 puan ile namağlup zirvede yer aldı.
Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 25 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de toplamda 45 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 28 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
BU SEZON HİÇ DERBİ KAYBETMEDİ
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlik ile ayrılan bordo-mavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti.
Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 13 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzon, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.
GÖZÜ ÖNLERİNDEKİ 2 MAÇTA
Avcı, Trabzonspor'un başında 26 maçlık kaybetmeme rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer pazar günü Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Fırtına kaybetmezse Avcı rekorunu egale edecek, bir sonraki hafta Adana Demir karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
SÜPER KUPA'YI KALDIRDI
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
260 BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 380 günlük dönemde 260 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordomavililer, Avcı ile geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
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