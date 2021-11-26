26 Kasım 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda topladığı 33 puanla namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'da 10 Kasım 2020 tarihinde göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 1 yıl içerisinde bordo-mavili takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 380 günlük sürede birçok rekoru kırarak lider olurken, inanılmaz istatistiklere imza attı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasının sonunda en yakın rakipleri Hatayspor ile Konyaspor'a 7'şer, ezeli rakipleri; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 ve Beşiktaş'a 13 puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu başarıda teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 33 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, geldiğin günden bu yana takıma sihirli derneği ile dokundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

10 Kasım 2020'de göreve gelen ve 2020-21'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan tecrübeli hoca, Karadeniz devini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralmıştı. Fırtına Avcı ile sezonu ise 71 puanla 4. tamamladı ve Konferans Ligi'ne katıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

17'NCİLİKTEN 4'ÜNCÜLÜĞE YÜKSELTTİ

Trabzonspor, söz konusu sezonda Avcı yönetiminde çıktığı 32 lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 13 hafta sonunda topladığı 33 puan ile namağlup zirvede yer aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 25 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de toplamda 45 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 28 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

BU SEZON HİÇ DERBİ KAYBETMEDİ

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlik ile ayrılan bordo-mavili çalıştırıcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 13 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzon, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

GÖZÜ ÖNLERİNDEKİ 2 MAÇTA

Avcı, Trabzonspor'un başında 26 maçlık kaybetmeme rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer pazar günü Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Fırtına kaybetmezse Avcı rekorunu egale edecek, bir sonraki hafta Adana Demir karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

SÜPER KUPA'YI KALDIRDI

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan inanılmaz istatistik! 1 yıl içerisinde...

260 BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 380 günlük dönemde 260 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordomavililer, Avcı ile geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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