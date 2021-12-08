08 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Jean Evrard Kouassi'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavililerden yapılan duyuruda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, son olarak Çin'de forma giyen Fildişili futbolcu Jean Evrard Kouassi ile görüşmelere başlanıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililerden yapılan duyuruda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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