25 Kasım 2021, Perşembe

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Abdullah Avcı farkı! Kariyeri boyunca...

Fırtına’da Avcı farkı! Kariyeri boyunca...
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde ilk 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan başarılı hoca, kariyerinde sadece 2016-17'de Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik alarak topladığı 31 puanlık sezon başlangıç başarısını da geride bıraktı. (TS spor haberleri)

Namağlup lider Trabzonspor'da Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre ligde ilk 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan başarılı hoca, kariyerinde sadece 2016-17'de Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik alarak topladığı 31 puanlık sezon başlangıç başarısını da geride bıraktı. Böylelikle teknik adamlık kariyerinin de en iyi sezon başlangıcına imza atan Avcı, ilkleri yaşatmaya devam ediyor.
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