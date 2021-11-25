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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür resitali! Dikkat çeken istatistik...

Abdülkadir Ömür resitali! Dikkat çeken istatistik...
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Süper Lig'de geride kalan 13 haftanın ardından namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür sergilediği futbolla göz dolduruyor. Ömür, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika görev yapıp 2 gol kaydederken bu sezon şimdiden bu istatistiğe ulaştı. (TS spor haberleri)

Lider Trabzonspor'un Turkish Messi'si Abdülkadir Ömür kötü günleri geride bıraktı. Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre 4. haftadaki Galatasaray derbisinde de taraftarın tepkisi nedeniyle sahayı gözyaşları ile terk eden 22 yaşındaki orta saha ardından coştu, Tekrar milli takıma çağrılan, ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta 730 dakika görev yapan genç yıldız, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.
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