25 Kasım 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Kış transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililerin Sassuolo forması giyen Georgios Kyriakopoulos için harekete geçtiği öne sürüldü. (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da Georgios Kyriakopoulos sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Yunan futbolcuya onay verdiği, yönetimin de hemen harekete geçtiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi

BİR MENAJERE YETKİ VERİLDİ
Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, Sassuolo ile görüşmesi için bir menajeri yetkilendirdi. Yönetim, İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Ayrıca Kyriakopoulos'un menajeriyle de masaya oturulacağı ifade ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi

Bu sezon Sassuolo formasıyla 2'si 11'de olmak üzere 7 maçta oynayan Kyriakopoulos gol veya asist üretemedi.

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