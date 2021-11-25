25 Kasım 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 13 hafta sonunda namağlup lider konumda bulunan Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Kış transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililerin Sassuolo forması giyen Georgios Kyriakopoulos için harekete geçtiği öne sürüldü. (TS spor haberi)
Devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da Georgios Kyriakopoulos sesleri yükseliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Yunan futbolcuya onay verdiği, yönetimin de hemen harekete geçtiği öğrenildi.
Bu sezon Sassuolo formasıyla 2'si 11'de olmak üzere 7 maçta oynayan Kyriakopoulos gol veya asist üretemedi.
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