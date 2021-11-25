TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Georgios Kyriakopoulos harekatı! Abdullah Avcı onay verdi

BİR MENAJERE YETKİ VERİLDİ

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, Sassuolo ile görüşmesi için bir menajeri yetkilendirdi. Yönetim, İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Ayrıca Kyriakopoulos'un menajeriyle de masaya oturulacağı ifade ediliyor.