24 Kasım 2021, Çarşamba
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Namağlup lider Fırtına kasasını doldurdu!
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, namağlup liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibine 7 puan fark attı. Bordo-mavililer bu başarıyla birlikte kasasını da doldurdu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 13 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi.
Oynadığı karşılaşmaların 10'unda galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.
Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.
10 galibiyette 27 milyon elde eden bordo mavililer, 3 galibiyete de 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 31 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu.
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