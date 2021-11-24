TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı'yla tarih yazdı!
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla aldığı 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan toplayan Trabzonspor, Avrupa'nın 5 ligindeki devleri de geride bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takım yenilgisiz tek takım olarak göze çarptı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak puanını 33'e çıkaran Trabzonspor, namağlup liderlik koltuğunda yer alırken, Avrupa'da da tarih yazıyor. Karadeniz devi; Napoli'nin İnter'e 3-2 mağlup olmasının ardından, Avrupa'nın 5 önemli ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da yenilmeyen tek takım oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu sezon maç başına puan ortalamasını 2.54'e çıkartarak çok önemli bir başarıya imza attı.
95-96'DAN SONRA
Fotomaç'ın haberine göre; Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo- mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96'nın 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu dönemin 13'üncü haftasında Vanspor'u 5-0 yenerek 35 puana ulaşan Karadeniz devi, 1996-97 ile 2004-05'te 29'ar, 2010-11'de ise 30 puan toplamıştı.
ŞAMPİYONLARA FARK ATTI
2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde ligde daha önce şampiyonluk elde eden takımlardan Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray ile Başakşehir'e 12, Beşiktaş'a ise 13 puan fark attı.
AVCI İLE DURDURULAMIYOR
Fırtına, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 45 lig maçına çıktı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2.17 gibi yüksek bir ortalama elde etti.
16 YILIN İYİSİ!
Kendi tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz devi, 2005-06'nın ilk 13 haftalık bölümünde 35 puan toplayan Fenerbahçe'den sonra 16 yıl aranın ardından Süper Lig'de en çok puana ulaşan takım konumunda yer aldı.
İSPANYA'DA MANŞET
Karadeniz devinin performansı İspanyol basınının da dikkatini çekti. Marca, bordo-mavili takımın İstanbul hegemonyasına meydan okuduğunu yazdı. Abdullah Avcı geldikten sonra takımın yükselişe geçtiğini belirten İspanyol basını, bordo-mavili takımın 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldığını vurgulayıp 25 maçlık yenilmezlik serisinden de bahsedildi. Fırtına'ya övgü yağdı.
TEK NAMAĞLUP
Fırtına, bu sezon ise 13 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 7 puan önünde bulunuyor.
YENİLMEZ ARMADA
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
İÇ DIŞ FARK ETMEZ
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
ÇİFTE REKORA 1 KALDI
Önemli istatistiklere damga vuran Avcı, Başakşehir'in başında 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 26 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Gelecek hafta Karagümrük karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde Fırtına 1995-96'daki 26 maçlık seriyi yakalamış olacak. Avcı da Başakşehir ile yakaladığı başarıya tekrar ulaşacak.
FÜZE GİBİ YÜKSELDİ
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 9. haftada göreve başlayan Abdullah Avcı yönetiminde 45 lig maçına çıktı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik sergiledi.
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