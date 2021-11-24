TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Abdullah Avcı’yla tarih yazdı!

95-96'DAN SONRA

Fotomaç'ın haberine göre; Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo- mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96'nın 13'üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu dönemin 13'üncü haftasında Vanspor'u 5-0 yenerek 35 puana ulaşan Karadeniz devi, 1996-97 ile 2004-05'te 29'ar, 2010-11'de ise 30 puan toplamıştı.