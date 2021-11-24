TRABZONSPOR HABERLERİ - İspanyol basınından Trabzonspor’a büyük övgü!

12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik olan Bordo-Mavililer'in 24 golle ligin en skorer takımı olduğu ve yediği 11 golle de kalesinde en az gol gören 3. ekip olduğu da kaydedildi. Aynı zamanda haberde Fırtına'nın, Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisinden de söz edildi.