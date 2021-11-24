TRABZONSPOR HABERLERİ - İspanyol basınından Trabzonspor'a büyük övgü!
Süper Lig'in lider konumunda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un bu performansı Avrupa'da da oldukça fazla konuşuluyor. İspanya'nın köklü gazetelerinden Marca da Fırtına'nın bu yükselişini haberleştirdi. İşte detaylar...
Trabzonspor, İspanya manşetlerinde... İspanyollar'ın yüksek tirajlı ve saygın gazetelerinden biri olan Marca, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında Trabzonspor'u yerlere göklere sığdıramadı. Marca; 'Trabzonspor ailesi İstanbul'un ebedi hegomonyasına meydan okuyor' başlıklı bir habere imza attı.
24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
'Ankara Türkiye'nin idari, İstanbul ise futbolun başkenti' ifadeleriyle başlayan haberde güncel şampiyonluk sayılarından söz edilip, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de mağlubiyet almadan, kolayca zirvede yer aldığı belirtildi.
12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik olan Bordo-Mavililer'in 24 golle ligin en skorer takımı olduğu ve yediği 11 golle de kalesinde en az gol gören 3. ekip olduğu da kaydedildi. Aynı zamanda haberde Fırtına'nın, Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisinden de söz edildi.
FUTBOLA OLAN TUTKU
Trabzon şehrinin, futbola olan tutkusuna da özel olarak yer veren Marca, oyuncuların Trabzonspor'da mutlu olduklarını vurguladı. Trabzon'un genel olarak geçmişinden bahsedilen haberde, kadroda Hamsik gibi yıldız oyuncuların da yer aldığı ifade edildi.
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