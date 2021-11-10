10 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, geleceğe yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Bordo mavililerde, hem ocak ayı hem de yaz transfer dönemi için planlamalar sürüyor. Bu doğrutulda izleme komitesinin takip ettiği oyuncularla görüşmelere başlayan Fırtına'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor, Ganalı genç yetenek Issahaku Abdul Fatawu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de 12 hafta sonunda lider konumda bulunan Trabzonspor'da, transfer harekatı devam ediyor. Bir yandan şampiyonluğa odaklanan Fırtına, bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Bordo mavililer, gündemine genç bir yıldızı aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu

İzleme komitesinin takip ettiği Ganalı Issahaku Abdul Fatawu için devreye giren Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç ismi yatırım amaçlı ve ileriye yönelik olarak da düşünüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu

ISSAHAKU ABDUL FATAWU KİMDİR?

17 yaşındaki genç Ganalı, hücum noktasının çeşitli bölgelerinde görev alabiliyor. Fatawu'nun asıl pozisyonu ise 10 forvet arkası.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan futbolcu, ülkesi takımlarından Steadfast FC'de görev alıyor. Fatawu, 1 kez de Gana Milli Takım'ında görev aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a genç yetenek! Issahaku Abdul Fatawu için ilk temas kuruldu

1.77 boyundaki orta saha, bu sezon takımıyla 1 maça çıkarken 1 gol kaydetti. 2004 doğumlu oyuncunun çok kısa zamanda Avrupa'ya geleceğinden ve herkesin başını döndüreceğinden bahsediliyor.

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