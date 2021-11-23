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TRABZONSPOR HABERLERİ: Anthony Nwakaeme'den 9 gole katkı!

Nwakaeme’den müthiş istatistik! 12 maçta...
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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçta bordo mavililerin, Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme havadan müthiş bir ara pası vererek Djaniny’ye golü attırdı. Nwakaeme, üst üste 2. maçında da asist yaptı ve 12 maçta 9 gole katkı sağlamış oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına'nın sihirbazı Anthony Nwakaeme, dün öyle bir asist yaptı ki şapka çıkarmamak elde değildi... 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 42. dakikada sol kanatta topla buluştu. Ceza alanına doğru koşu yapan Jorge Djaniny'ye yaklaşık 50 metreden muhteşem bir havadan ara pas gönderdi. Djaniny de bu ikramı geri çevirmedi ve skor 2-0'a geldi. Beşiktaş derbisinde de gol pası veren Nwakaeme, böylece üst üste 3 maçta 1 gol, 2 asistle 3 gole katkı sağladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon ligde 12 maça çıkan bordo-mavili yıldız, toplam 5 gol, 4 asistle 9 gole etki etti. Sihirbaz, 87'de alkışlar eşliğinde yerini Serkan'a bıraktı. Nwakaeme, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımız arkamızda olmaya devam etsin. Arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

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