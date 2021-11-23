Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı!

BECERİ FARKI - REHA KAPSAL

Formda olan Trabzonspor'un lige verilen milli aradan sonra nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu. İlk olarak bordo-mavililerin işler iyi giderken bu arayla beraber o ritmini tekrar yakalayıp yakalayamayacağı, bu dönüşün sahaya nasıl yansıyacağı soru işaretiydi. İkincisi de kaleci Uğurcan, Bruno Peres ve takımın oyun akılları Bakasetas ile Hamsik gibi isimlerin olmamasından dolayı takımın ortaya koyacağı oyun kalitesi ve saha iyi uygulaması nasıl olacaktı?