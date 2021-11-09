TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı derbide 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da aksayan tek bölge sol bek pozisyonu oldu. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre listesine Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi ve Juvestus'lu Luca Pellegrini'yi ekledi. İşte son detaylar...
Süper Lig'de açık ara farkla zirvede yer alan Trabzonspor yönetimi, milli arada hem iç hem dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililerin ilk hamlesi Sivas'ın sol beki Uğur Çiftçi için gelecek. 29 yaşındaki savunmacının kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle ilk etapta Yiğido ile masaya oturulacak.
Karadeniz devi ayrıca sezon başında çok istemesine rağmen alamadığı Juventus'lu Luca Pellegrini ile de yeniden bir görüşme yapacak. Kulübünde mutsuz olan 22 yaşındaki İtalyan savunmacı bu kez gelmeye sıcak bakabilir.
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