TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

Karadeniz devi ayrıca sezon başında çok istemesine rağmen alamadığı Juventus'lu Luca Pellegrini ile de yeniden bir görüşme yapacak. Kulübünde mutsuz olan 22 yaşındaki İtalyan savunmacı bu kez gelmeye sıcak bakabilir.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ