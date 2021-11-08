08 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu!

Trabzonspor’da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Trabzonspor’da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi açıklandı. Bordo-mavililerden konuyla ilgili yapılan yapılan duyuruda, “Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29’uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 12.00’de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde saat 09.00 ila 16.00 arasında yapılmasına karar vermiştir” denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da seçimli Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29'uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde 'Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00'de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde 'Hayri Gür Spor Salonu Trabzon' adresinde saat 09.00 ila 16.00 arasında yapılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu dışında seçim için şu ana kadar adaylık konusunda açıklama yapan başka bir başkan adayı bulunmuyor.
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