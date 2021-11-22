TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı’dan Gaziantep maçında Abdülkadir Ömür’e özel görev!

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Avcı'nın özel görüştüğü Ömür'e, "Bu maçta sana çok iş düşecek. Sana her zaman güvenim tam. Gerekeni yapacağından hiç kuşkum yok. Biraz daha fazla çaba göster ve takımı yönet" dediği belirtildi. Ömür son 2 lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynuyor.