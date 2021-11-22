TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Gaziantep maçında Abdülkadir Ömür'e özel görev!
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, 13. hafta maçında evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde Bakasetas forma giyemeyecek, Marek Hamsik'in ise durumu belirsiz. Fırtına'da gözler Abdülkadir Ömür'e çevrildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın özel görev verdiği genç yıldız, hücumları yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı orta saha kurgusunu hazırlıyor. Usta çalıştırıcının bu bölgedeki önemli silahlarından Anastasios Bakasetas kesin olarak forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in de oynayıp oynamayacağı belirsiz.
Fotomaç'ın haberine göre, Avcı, hücum aksiyonlarının aksamaması için Abdülkadir Ömür'e özel görevler verdi. Bakasetas ve Hamsik varken oyun kurulumunda rakip kaleye yakın duran 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta biraz daha geride pozisyon alacak. Topun doğru şekilde yönlenmesine Abdülkadir Ömür karar verecek.
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Avcı'nın özel görüştüğü Ömür'e, "Bu maçta sana çok iş düşecek. Sana her zaman güvenim tam. Gerekeni yapacağından hiç kuşkum yok. Biraz daha fazla çaba göster ve takımı yönet" dediği belirtildi. Ömür son 2 lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynuyor.
Daha önce 22 karşılaşmada 2 gole etki edebilmişti. Genç futbolcu kritik Karadağ maçında da Kerem'e nefis bir asist yapmıştı. Şu sıralar formuyla göz kamaştırıyor.
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