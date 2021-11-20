TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan flaş karar! Bakasetas, Hamsik ve Bruno Peres...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesi sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas ile tedavileri sona eren Marek Hamsik ile Bruno Peres, teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma istedi. Deneyimli çalıştırıcı, 3 yıldız futbolcusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Karadeniz temsilcisinde herkes şampiyonluk için kenetlenmiş durumda. Öyle ki yabancı futbolcuların hırsının da yerlilerden hiçbir farkı yok. Bordo-mavililerde sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas'ın haricinde tedavileri sona eren Bruno Peres ile Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fotomaç'ın haberine göre; üç oyuncu da Gaziantepspor mücadelesinde sahada olmak istediklerini kaydettiler.
Başarılı çalıştırıcı, fedakarca davranan öğrencilerinin tavrına teşekkür etti ancak sağlık kurulu ile görüştükten sonra karar vereceğini iletti. Avcı öğrencilerine "Lig uzun ve size daha çok ihtiyacım olacak. O yüzden yüzde 1 bile risk varsa oynatmam" yanıtını verdi.
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