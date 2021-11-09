TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın Fırtına’sı durdurulamıyor!

FİKSTÜR AVANTAJI

Süper Lig'deki son 5 maçını kayıpsız geçerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor'un geride kalan 12 haftada derbileri oynaması ve büyük maçlardan 7 puan çıkarması da büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri milli ara sonrası birbirleriyle karşılaşacak. Fırtına kaybetmeden ilerlemesi halinde rakipleriyle aradaki puan farkını devreye kadar 15'in üzerine çıkarabilir. Bordo-mavililer milli ara sonrası Gaziantep'i ağırlayacak, Galatasaray'ın rakibi ise Fenerbahçe.