TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı durdurulamıyor!
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından topladığı 30 puanla zirvede yer alan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı farkı her karşılaşmada bir kez daha ortaya çıkıyor. Avcı, bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a ise 9 puan fark attı. Tecrübeli hoca rakipleri oynadığı derbi karşılaşmalarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Galatasaray ile berabere kaldı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde aldığı galibiyetlerle rakiplerine korku saldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10'ar puan fark attı.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Ligde son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkinci Hatay ve 9'uncu sıradaki Başakşehir 4'er, daha sonra sıralanan Konya, G.Saray, Alanyaspor, Beşiktaş ve F.Bahçe 3'er maçlık galibiyet serisi yakaladı.
FİKSTÜR AVANTAJI
Süper Lig'deki son 5 maçını kayıpsız geçerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor'un geride kalan 12 haftada derbileri oynaması ve büyük maçlardan 7 puan çıkarması da büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri milli ara sonrası birbirleriyle karşılaşacak. Fırtına kaybetmeden ilerlemesi halinde rakipleriyle aradaki puan farkını devreye kadar 15'in üzerine çıkarabilir. Bordo-mavililer milli ara sonrası Gaziantep'i ağırlayacak, Galatasaray'ın rakibi ise Fenerbahçe.
AVRUPA'DA İLK 3'TE
Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Serie A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.
24 MAÇTA 52 PUAN
Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı. En son derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını coşturan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrası bütün istatistikleri alt üst ederek muhteşem bir seri yakaladı.
'EN'LERİN TAKIMI
Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de oynadığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.
SADECE ASLAN
İlk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray'a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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