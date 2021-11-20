Trabzonspor için transfer açıklaması! Sassuolo...
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Giorgos Kyriakopoulos'u gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken, Karadeniz ekibi Trabzonspor topladığı 30 puanla zirvenin sahibi durumunda.
Bu sezon hesaplarını mutlak şampiyonluk üzerine yapan Bordo-Mavililer, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırmış durumda.
Birçok isim ile temas halinde olan Fırtına'ya listesinde bulunan bir isimden de müjdeli haber geldi.
İtalyan basınındaki habere göre, Trabzonspor ile ismi anılan oyunculardan olan Kyriakopoulos devre arasında Sassuolo'dan ayrılacak tek oyuncu olacak.
Serie A ekibi Sassuolo teknik direktörünün konuyla alakalı yaptığı açıklamada ise Beşiktaş'ın listesinde bulunan Kaan Ayhan için ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Giovanni Carnevali açıklamasında "Sassuolo'daki büyük isimlerin hiçbiri Ocak ayında ayrılmayacak. Tek hamle Giorgos Kyriakopoulos'un Trabzonspor'a gitmesinin ardından açılacak boşluğun doldurulması olabilir."
"Onun dışında devre arasında Dionisi'yi başka bir transfer beklemiyor. Ayrıca pek çok takımın istediği Djuricic ve Boga yerinde kalacak. Ayrılma gibi bir durumları yok."
Carnevali, "Felsefemiz, gençlere odaklanmak. Antrenörün kendi felsefesi olmalı. Sahayı her zaman ekonomik yönü ile eşleştirmeliyiz. Sağlam bir takımımız var..."
"Şirketin para kaybetmemesi için bilançolara dikkat etmek çok önemli. Büyümek için en iyi oyuncuları satmak daha kolay olurdu. Ancak Sassuolo her şeyi birleştirerek büyümek zorunda" dedi.
Carnevali açkılamasında Beşiktaş'ın listesinde bulunan oyuncusu Kaan Ayhan için ise herhangi bir bilgi vermedi.
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