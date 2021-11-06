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TRABZONSPOR

Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Ölüm kalım maçı değil

Abdullah Avcı: Ölüm kalım maçı değil
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Buradan çıkacak 3 sonuç da kimse için ölüm kalım maçı değil. Bu zihniyetten çıkmalıyız. Daha 12. hafta oynanacak çok maç var." dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı karşılaşma öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Sergen Hoca'nın doğum gününü kutluyorum. Türk futbolunun önemli oyuncularından birisiydi, çok iyi teknik direktör olma yolunda ilerliyor. Kendi camiasında uzun yıllar çalışır.
Beşiktaş, hemen hemen ideale yakın bir kadroyla çıkıyor. Bugün buradan çıkacak 3 skor, ne bizi ne de Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor. Şampiyonluktan da etmiyor.
Buradan çıkacak 3 sonuç da kimse için ölüm kalım maçı değil. Bu zihniyetten çıkmalıyız. Daha 12. hafta oynanacak çok maç var. Rakibin direncini nasıl kıracağız, onların baskılarından nasıl çıkacağız bunları çalıştık. Kaleye daha nasıl hızlı gideriz bunu çözmeye çalıştık. Rakibimizi nerede ve nasıl karşılayacağız antrenmanlarda üzerinde durduk.
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