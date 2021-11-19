TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'a müjdeli haber! Anthony Nwakaeme ile anlaşma tamam
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'da, Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Bordo mavililerde, Baikan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nijeryalı oyuncu ile aradaki sıkıntıyı imza parasıyla çözeceği belirtildi. Nwakaeme’nin ocak ayına kalmadan Fırtına ile 2 yıllık sözleşme yenilemesi bekleniyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmelerinde mutlu sona çok yakın. Her iki taraf da şartlarda anlaştı. İşin imzaya kaldığı aktarıldı.
Başkan Ağaoğlu'nun, Nijeryalı oyuncu ile aradaki sıkıntıyı imza parasıyla çözme sözünü menajeri Fali Ramadani'ye verdi. Ramadani de bunu Nwakaeme'ye iletti.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Nwakaeme'nin Ocak ayına kalmadan Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme yenilemesi bekleniyor. Nijeryalı yıldıza ilk yıl için 1.5 milyon euro garanti para artı 500 bin euro imza parası ikinci yıl ise 1.5 milyon euro ödenmesi planlanıyor.
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