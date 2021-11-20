TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına talimat! "10 saniyede..."

Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı oyuncularına şu taktiği verdi: "Bu maçta mutlaka savunma arkası koşular istiyorum. Amacımız 10 saniye içinde atağı bitirmek olacak. Savunma topu kazandığında herkes bir an önce pozisyonunu alacak. Oyun hızlı bir şekilde akacak. Tekrar tekrar hücum yaparak rakibi hataya zorlayacağız. Savunmamız da biraz öne çıkacak. Burada yapacağımız erken baskı ile topa sahip olma süremizi yükselteceğiz. Kaleye yaklaştığımızda da şut imkanı olan hiç düşünmeden şansını denesin"

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