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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti!

Trabzonspor’un eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti!
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Trabzonspor'un eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüp, Akyazıcı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Akyazıcı'nın vefatıyla ilgili bordo-mavili kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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